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Україні дадуть Patriot: що відомо

Сьогодні 12:47
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Зеленський "привезе" до України різдвяний подарунок - систему ППО Patriot

Новости Днепра про Україні дадуть Patriot: що відомо

Президент України Володимир Зеленський “привезе” з собою сучасні системи ППО Patriot. Про це CNN та Associated Press з посиланням на американських чиновників.

21 грудня Володимир Зеленський відвідає США та виступить в Конгресі. Це буде перший візит очільника держави за кордон після 24 лютого.

Американські чиновники повідомили журналістам, що США оголосить про новий масштабний пакет військової допомоги – 1,8 мільярдів доларів. Очікується, що серед озброєння будуть і системи ППО Patriot.

Раніше Зеленський заявив, що особисто займається питанням передачі Україні цих систем. Крім Patriot, США планують передати високоточні керовані бомби для винищувачів, які можна “переробити” та використовувати, як ракети.

Для довідки, Patriot – сучасна система протиповітряної оборони здатна збивати літаки, гелікоптери, винищувачі та балістичні ракети. Експерти називають її модерновим аналогом радянської С300, яка зараз є на озброєнні України. Попередньо, Україні нададуть одну таку систему. Навчатися користуватися Patriot українські військові будуть на території третьої країни.

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