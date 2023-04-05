“Україна звільнить Крим за 5 – 7 місяців”: Подоляк розповів, що буде з півостровом після деокупації

Подоляк вважає, до за 5 - 7 місяців Україна зможе повернути Крим.

Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю виданню “Крим. Реалії”.

За словами Подоляка, повномасштабна війна прискорила звільнення Криму. Якщо раніше всі мали впевненість, що півострів буде знову українським тільки через 20 чи 50 років, то тепер ці терміни значно зменшилися.

Подоляк вважає, що вже за 5-7 місяців Україна знову буде в Криму. Він розуміє, що це дуже оптимістичний прогноз та пояснює, що цей оптимізм є математично вивіреним, бо в Росії немає необхідних ресурсів, щоб втримати ситуацію на окупованих територіях. Тому Україна поверне і Донецьк, і Луганськ.

Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму, – зауважив Михайло Подоляк.

Чи будуть переговори за Крим?

На питання журналіста про те, чи можливе повернення Криму шляхом переговорів, Подоляк заявив, що так, але тільки коли РФ виведе усі свої війська з окупованих територій. Після цього Україна зруйнує Керченський міст та можливо буде говорити про якісь взаємні безпекові гарантії.

Можливі теми для переговорів:

Взаємні безпекові гарантії серед яких, наприклад, утворення 100 км демілітаризованої зони на якій рф не матиме права тримати ні зброю, ні арсенали, ні живу силу;

Компенсації за зруйновану інфраструктуру;

Військові злочини, які мають отримати належну юридичну оцінку.

2023 буде важким для Криму

Подоляк стверджує, що для Криму 2023 рік буде важким, адже коли відбудеться звільнення, доведеться викорінювати “руський мир”, який побудували на півострові за ці 9 років окупації. Він анонсував “стабілізаційні заходи”, які будуть направлені на те, щоб Крим ніколи не думав про повернення до РФ.

Нам доведеться все це зламати. Оці всі “русское движение, русские партии, за русь” і так далі… ці всі «русское движение, русские партии, за русь» і так далі. От це треба не повторити. Треба собі відверто сказати: демократія – це не право формувати сепаратиські якісь течії і толерувати їх».

Крім цього, будуть переглядатися справи політв’язнів та зрадників, які співпрацювали з окупаційною владою.

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