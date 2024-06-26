Україна зіграла в нічию з Бельгією, але вилетіла з Євро-2024

Збірна України вибула з Євро-2024

Україна зіграла внічию з Бельгією – 0:0. У паралельному матчі також нічия, тож Україна зайняла останнє місце в своїй групі та вилетіла з Євро-2024.

Усі команди в групі E набрали чотири очки, але Україна за різницею голів фінішувала четвертою та вибула з Євро. У паралельному матчі Словаччина та Румунія зіграли з рахунком 1:1.

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