Україна зіграла в нічию з Бельгією, але вилетіла з Євро-2024

Україна зіграла внічию з Бельгією – 0:0. У паралельному матчі також нічия, тож Україна зайняла останнє місце в своїй групі та вилетіла з Євро-2024.
Усі команди в групі E набрали чотири очки, але Україна за різницею голів фінішувала четвертою та вибула з Євро. У паралельному матчі Словаччина та Румунія зіграли з рахунком 1:1.
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