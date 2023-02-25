Україна замінує кордон із Білоруссю та Росією: ухвалено відповідний закон

24 лютого Верховна рада ухвалила відповідний документ під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту державного кордону».
Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.
“Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Це, практично, буде замінована територія”, – уточнюється в повідомленні.
Крім того, закон передачає врегулювання питання залучення Збройних сил України, Національної гвардії та поліції до виконання завдань з охорони державного кордону за умов воєнного стану.
Читайте також:
Автор:
Ранок суботи, 25 лютого, розпочався з повітряної тривоги по всій…
У Кам'янському Дніпропетровської області шукають 13-річного Романа Балабаєва, який у…
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов познайомив українців зі своїм…
У суботу, 25 лютого, маршрути електротранспорту працюватимуть у штатному режимі…