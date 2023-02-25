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  • Україна замінує кордон із Білоруссю та Росією: ухвалено відповідний закон

Україна замінує кордон із Білоруссю та Росією: ухвалено відповідний закон

Сьогодні 11:10
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Смугу вздовж українського кордону з Росією та Білоруссю збільшать до 2 кілометрів завширшки, а також замінують.

Новости Днепра про Україна замінує кордон із Білоруссю та Росією: ухвалено відповідний закон

24 лютого Верховна рада ухвалила відповідний документ під назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту державного кордону».

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. 

“Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Це, практично, буде замінована територія”, – уточнюється в повідомленні. 

Крім того, закон передачає врегулювання питання залучення Збройних сил України, Національної гвардії та поліції до виконання завдань з охорони державного кордону за умов воєнного стану.

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Новости Днепра про Україна замінує кордон із Білоруссю та Росією: ухвалено відповідний законУкраїнська

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