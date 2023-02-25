Україна в очікуванні ракетної атаки: окупанти активізували розвідувальні БПЛА та авіацію

Росія, імовірно, готується вкотре атакувати Україну ракетами. Зокрема, наразі спостерігається активність як розвідувальних дронів ворога, так і авіації.

Відомо, що в акваторії Чорного моря знаходится 9 кораблів агресора, з яких один ракетоносій з 8 “Калібрами”. Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Вони від учора (24 лютого – ред.) збільшили своє угруповання вдвічі, що може свідчити про підготовку до подальшого розширення корабельного угруповування. Вже сьогодні двічі лунала повітряна тривога, в тому числі й по всій території України, й по південних регіонах”, – прокоментувала Гуменюк.

При цьому вона зауважила, що Україна тримає ситуацію під контролем та пильно стежить за діями окупантів.

Читайте також:

Українська

Автор: