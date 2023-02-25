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  • Україна в очікуванні ракетної атаки: окупанти активізували розвідувальні БПЛА та авіацію

Україна в очікуванні ракетної атаки: окупанти активізували розвідувальні БПЛА та авіацію

Сьогодні 13:34
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Росія, імовірно, готується вкотре атакувати Україну ракетами. Зокрема, наразі спостерігається активність як розвідувальних дронів ворога, так і авіації.

Новости Днепра про Україна в очікуванні ракетної атаки: окупанти активізували розвідувальні БПЛА та авіацію

Відомо, що в акваторії Чорного моря знаходится 9 кораблів агресора, з яких один ракетоносій з 8 “Калібрами”. Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. 

“Вони від учора (24 лютого – ред.) збільшили своє угруповання вдвічі, що може свідчити про підготовку до подальшого розширення корабельного угруповування. Вже сьогодні двічі лунала повітряна тривога, в тому числі й по всій території України, й по південних регіонах”, – прокоментувала Гуменюк.

При цьому вона зауважила, що Україна тримає ситуацію під контролем та пильно стежить за діями окупантів. 

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Новости Днепра про Україна в очікуванні ракетної атаки: окупанти активізували розвідувальні БПЛА та авіаціюУкраїнська

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