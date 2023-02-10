Україна повернула тіла 61 полеглого захисника: що відомо

Сьогодні, 10 лютого, за сприяння Мінреінтеграції та Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

Про це повідомили у прес службі Мінреінтеграції.

Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути тіла 888 Героїв.

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