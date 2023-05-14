Україна хотіла окупувати російські села та бомбити трубопроводи: Зеленський відреагував

Зеленський відповів на чутки про те, що Україна хотіла окупувати російські села.

Днями американська The Wall Street Journal з посиланням на секретні дані з Пентагону опублікувала матеріал, у якому стверджувалося, що Володимир Зеленський таємно пропонував окупувати прикордонні російські села та підірвати нафтопровід, щоб мати вплив на РФ.

За словами журналістів, наприкінці січня, на зустрічі “за зачиненими дверима” Володимир Зеленський запропонував перемістити сили ЗСУ на територію РФ та окупувати прикордонні російські села. Таким чином, Україна мала би “кращі позиції” під час переговорів з РФ.

Крім цього, Зеленський розглядав можливість підірвати нафтопровід, через який РФ досі постачає нафту в Угорщину, щоб послабити Віктора Орбана, який все ще дружить з РФ і перешкоджає впровадженню санкцій проти країни-агресорки.

Також, WSJ пише про ще одну зустріч з генералом Валерієм Залужним та президентом, під час якої Зеленський висловив побоювання щодо нестачі далекобійного озброєння в ЗСУ, які могли б діставати на територію РФ. Видання стверджує, що головнокомандувач пропонував використовувати безпілотники, щоб атакувати росіян в Ростовській області.

Що каже Зеленський

Сьогодні, під час пресконференції у Німеччині Зеленський відповів на запитання, які стосувалися інформації про те, що Україна планувала окупувати села в РФ. За його словами, він нікуди “не проникає”, а стаття WSJ “це фантазії”. У той же час він наголосив, що Україна залишає за собою право використовувати тактики та “хитрощі”, які допоможуть захистити себе.

Україна нікого не окупувала, а навпаки. Коли стільки людей загинуло, і є масові могили, і наших людей закатували, я впевнений, що ми повинні використовувати будь-які хитрощі», — каже Зеленський

Читайте також:

Українська

Автор: