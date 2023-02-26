Україна готується до контрнаступу навесні: у ГУР заявили, що планують звільнити Крим

Навесні 2023 року Україна планує розпочати контрнаступ. Як і раніше, головною метою є звільнення всіх окупованих українських територій включно з Кримом.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Berliner Morgenpost.

“Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу… Його мета – звільнити всі окуповані території України, зокрема Крим. Ми не зупинимося, поки не повернемо нашу країну до кордонів 1991 року”, – прокоментував представник ГУР.

Він не виключає, що у ході контрнаступальних дій Силам оборони доведеться бити по складах зброї, а також аеродромах на території РФ, зокрема в Бєлгородській області.

“Одна з наших стратегічних військових цілей – вбити клин у російський фронт на півдні, між Кримом і материковою Росією”, – додав Скібіцький.

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