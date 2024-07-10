Ухилянти з Дніпропетровщини намагалися на зерновозі потрапити у Молдову

Українські чоловіки, серед яких мешканці Дніпропетровщини, намагалися виїхати у Молдову на зерновозі.

Так, 23 мешканці Київської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської, Запорізької, Чернігівської, Сумської областей заплатили адміністратору телеграм-каналу від 5 до 16 тисяч доларів, аби виїхати з України. Вони скинули йому всю вартість поїздки на криптогаманець. Останній давав їм вказівки, а його поплічник на зерновозі підвіз ухилянтів до прикордоння. Звідти вони пішки пішли до державного кордону. Однак біля одного з сіл Подільського району бажаючих потрапити до Молдови затримали прикордонники.

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби України.

Ухилянтів затримали вчора, 9 липня, на світанку прикордонники Подільського загону, використовуючи сучасну техніку. На порушників склали протоколи про адмінправопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи розглядатиме суд.

“Коло причетних осіб встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»”, – додали у Держприкордонній службі.

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