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Угода на 201 млн грн: в Україні вперше продали морський порт

Сьогодні 19:15
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В Україні вперше приватизували морський порт.

Новости Днепра про Угода на 201 млн грн: в Україні вперше продали морський порт

«Усть-Дунайськ» на Одещині продали за 201 мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Усть-Дунайський порт складається з трьох активів: самого порту в місті Вилкове на Одещині, портопункту «Кілія» та бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш.

Порт виставили на продаж у грудні 2022 року. Його стартова ціна — 60 мільйонів гривень. Аукціон проводили онлайн у державній системі «Prozorro. Продажі», у ньому брали участь 8 інвесторів. У переможця торгів є 20 робочих днів на сплату вартості лота після завершення аукціоні. Лише після надходження коштів до бюджету буде підписаний договір купівлі-продажу.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни порт призупинив роботу, але запрацював уже з 1 квітня 2022 року. Відтоді він експортував 153 тисячі тонн зерна та імпортував 58,3 тисячі тонн споживчих товарів. Натомість проєктна спроможність порту — 4,1 мільйона тонн.

У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Але для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес, — сказав очільник Фонду держмайна Рустем Умєров.

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