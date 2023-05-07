Удень ворог вкотре обстріляв Нікополь: поранено людину

Сьогодні, 7 травня, Росія продовжила тероризувати Нікополь. Після нічного обстрілу, який забрав життя жінки, ворог знову направив свої снаряди на місто та його мирних мешканців.

Про це повідомив мер Нікополя Олександр Саюк у своєму вечірньому зверненні.

Наразі відомо про одну поранену людину. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

“Вдень російські війська здійснили обстріл Нікополя. На жаль, поранено 1 людину. На зараз відомо про пошкодження автозаправної станції, легкового та вантажного автомобілів. Інформація ще уточнюється. Пошкоджено лінії електропередач. Фахівці працюють над їхнім відновленням”, – уточнив міський голова.

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