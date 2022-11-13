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Ударив шилом в живіт: у Кривому Розі посварилися чоловіки

Сьогодні 11:40
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У Кривому Розі під час сварки чоловік вдарив іншого чоловіка шилом у живіт.

Позавчора, 13 листопада, у Кривому Розі посварилися два чоловіка. Під час сварки 35-річний зловмисник ударив 56-річного чоловіка шилом у живіт. Його з тяжкою травмою доставили в лікарню.

Правоохоронці на місці злочину в Інгулецькому районі вилучили знаряддя злочину – шило.

Наразі зловмисника заримано, йому повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за Кримінальним кодексом України.

Новости Днепра про Ударив шилом в живіт: у Кривому Розі посварилися чоловіки

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Новости Днепра про Ударив шилом в живіт: у Кривому Розі посварилися чоловікиУкраїнська Новости Днепра про Ударив шилом в живіт: у Кривому Розі посварилися чоловікиРусский

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