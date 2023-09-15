“Ударять по “Менорі” у Дніпрі з С-200″: росіяни розганяють фейк про провокації на Рош га-Шана

За даними вигаданих джерел Україна нібито готує провокації на час святкування Рош га-Шана.

Як інформує Центр протидії дезінформації, у мережі розганяють повідомлення про те, що українські військові хочуть вдарити по “Менорі” у Дніпрі з С-200. Таким чином ЗСУ звинуватять в атаці російську армію.

У повідомленні, яке опублікували в мережі, йдеться про “перевіреного інформатора”, який попередив про “українську” провокацію. Щоб повідомлення звучало переконливіше, автор допису зазначив, що з “Менори” нібито у ніч на 14 вересня вивозили цінні речі.

Це, звичайно ж, фейк. Як зазначають фактчекери, це спроба РФ створити собі інфоалібі перед терактами, які хочуть вчинити російські військові. Скоріше за все це вкид, але центр протидії дезінформації закликає не ігнорувати сигнали повітряних тривог і дотримуватися всіх правил безпеки.

Ми воюємо з нелюдами, тому від них можна очікувати будь-чого.

Зауважимо, що з 15 по 17 вересня 2023 року іудеї по всьому світу відзначають Рош га-Шана. Це свято також називати єврейський Новий рік, хоча іудеї є не тільки серед євреїв.

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