Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook.
За його словами, від несумісних з життям опіків помер Сергій Гуриця 1985 року народження. Він працював монтажником на одному з підприємств Кривого Рогу.
“Він був доставлений до лікарні з палаючої п’ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя. Співчуття рідним і близьким”, – додав Вілкул.
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