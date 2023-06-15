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Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Сьогодні 19:45
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Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 13 червня, загинули 13 людей.

Новости Днепра про Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook.

За його словами, від несумісних з життям опіків помер Сергій Гуриця 1985 року народження. Він працював монтажником на одному з підприємств Кривого Рогу.

“Він був доставлений до лікарні з палаючої п’ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя. Співчуття рідним і близьким”, – додав Вілкул.

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Новости Днепра про Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зрослаУкраїнська Новости Днепра про Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зрослаРусский

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