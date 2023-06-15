Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 13 червня, загинули 13 людей.

Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook .

За його словами, від несумісних з життям опіків помер Сергій Гуриця 1985 року народження. Він працював монтажником на одному з підприємств Кривого Рогу.