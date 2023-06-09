Удар по Умані: в Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атаки

Під час обстрілу Умані росіяни поцілили в абсолютно цивільні: в порожній цех сільськогосподарського підприємства й автомийку.

Про це розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram-каналі .

“Місто з новими шрамами від російських ракет… Ліквідуємо наслідки учорашніх прильотів. Двома ракетами “Калібр” росіяни знову атакували нашу Умань”, – повідомив Табурець.

За його словами, особливо складним виявився обстріл автомийки.

“Другий випадок складний – жвава вулиця, магазини. Автомийка зруйнована вщент. На щастя, працівників на той момент уже не було – вчасно зачинились. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі”, – розповів глава ОВА.

Він додав, що в результаті обстрілу десятьом потерпілим було надано медичну допомогу. Наразі в лікарнях лишаються двоє людей.