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Удар по Умані: в Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атаки

Сьогодні 19:45
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Під час обстрілу Умані росіяни поцілили в абсолютно цивільні: в порожній цех сільськогосподарського підприємства й автомийку.

Новости Днепра про Удар по Умані: в Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атаки

Про це розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram-каналі.

“Місто з новими шрамами від російських ракет… Ліквідуємо наслідки учорашніх прильотів. Двома ракетами “Калібр” росіяни знову атакували нашу Умань”, – повідомив Табурець.

За його словами, особливо складним виявився обстріл автомийки.

“Другий випадок складний – жвава вулиця, магазини. Автомийка зруйнована вщент. На щастя, працівників на той момент уже не було – вчасно зачинились. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі”, – розповів глава ОВА.

Він додав, що в результаті обстрілу десятьом потерпілим було надано медичну допомогу. Наразі в лікарнях лишаються двоє людей.

“Одна пацієнтка – перехожа, яка була поблизу місця влучання ракети, – в тяжкому стані. Транспортували її для подальшого лікування до столичної лікарні. Жінка отримала шанс на порятунок завдяки військовому, випадковому свідку, який мав із собою аптечку і наклав турнікет. Також стан середньої тяжкості у ще однієї потерпілої – надаємо їй всю необхідну допомогу”, – повідомив Табурець.

Новости Днепра про Удар по Умані: в Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атаки

Новости Днепра про Удар по Умані: в Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атаки

Новости Днепра про Удар по Умані: в Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атаки

Новости Днепра про Удар по Умані: в Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атаки

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Новости Днепра про Удар по Умані: в Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атакиУкраїнська Новости Днепра про Удар по Умані: в Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атакиРусский

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