Удар по Умані: в Черкаській ОВА показали наслідки ворожої атаки

Про це розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram-каналі.
“Місто з новими шрамами від російських ракет… Ліквідуємо наслідки учорашніх прильотів. Двома ракетами “Калібр” росіяни знову атакували нашу Умань”, – повідомив Табурець.
За його словами, особливо складним виявився обстріл автомийки.
“Другий випадок складний – жвава вулиця, магазини. Автомийка зруйнована вщент. На щастя, працівників на той момент уже не було – вчасно зачинились. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі”, – розповів глава ОВА.
Він додав, що в результаті обстрілу десятьом потерпілим було надано медичну допомогу. Наразі в лікарнях лишаються двоє людей.
“Одна пацієнтка – перехожа, яка була поблизу місця влучання ракети, – в тяжкому стані. Транспортували її для подальшого лікування до столичної лікарні. Жінка отримала шанс на порятунок завдяки військовому, випадковому свідку, який мав із собою аптечку і наклав турнікет. Також стан середньої тяжкості у ще однієї потерпілої – надаємо їй всю необхідну допомогу”, – повідомив Табурець.
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