Удар по штабу в Криму: у ЗСУ розповіли, що з командувачем Чорноморського флоту РФ

Ходили чутки, що командувача Чорноморського флоту РФ ліквідували.

Днями по штабу російського флоту в кримському Севастополі прилетіло декілька ракет. Як зазначили представники Сил спеціальних операцій ЗСУ, будівля не підлягає відновленню. Також військові поділилися результатами атаки.

Під час ракетного удару вдалося ліквідувати командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова та 34 офіцерів. Поранено ще 105 окупантів.

“Будівля штабу противника не підлягає відновленню. Враховуючи факт, що БДК «мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на кораблі. Безповоротні втрати склали 62 окупанта”, – йдеться у повідомленні.

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