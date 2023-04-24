Удар по Нікополю з важкої артилерії: що відомо

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог завдав удару по місту з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.
Наслідки атаки ще з’ясовують рятувальники.
В інших районах області обійшлося без ворожих обстрілів.
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