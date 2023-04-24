Удар по Нікополю з важкої артилерії: що відомо

Вночі 24 квітня російські окупанти знову обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог завдав удару по місту з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки атаки ще з’ясовують рятувальники.

В інших районах області обійшлося без ворожих обстрілів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: