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Удар по Нікополю з важкої артилерії: що відомо

Сьогодні 09:00
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Вночі 24 квітня російські окупанти знову обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Удар по Нікополю з важкої артилерії: що відомо

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог завдав удару по місту з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки атаки ще з’ясовують рятувальники.

В інших районах області обійшлося без ворожих обстрілів.

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Новости Днепра про Удар по Нікополю з важкої артилерії: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Удар по Нікополю з важкої артилерії: що відомоРусский

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