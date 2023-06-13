Удар по Кривому Рогу: вже 10 загиблих, 28 поранених, одна людина перебуває під завалами

Рано-вранці у Кривому Розі пролунали вибухи.

Окупанти вдарили ракетами у декілька абсолютно мирних об’єктів у різних частинах міста. Влучили у житлову п’ятиповерхівку. Там загорілися квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Також росіяни поцілили в приватне та автомобільне підприємства, пошкодження є й у рятувальному підрозділі.

На жаль, кількість загиблих зросла до десяти, 28 людей отримали поранення, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Ще одна людина перебуває під завалами. Рятувальна операція триває.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби, – зазначив він.

За словами Сергія Лисака, начальника Дніпропетровської ОВА, тіла шістьох загиблих дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Ще чотири долі обірвав удар по п’ятиповерхівці.

Рятувальники продовжують розбирати руїни. Шукають людей… Щирі співчуття рідним, – написав Сергій Лисак.

Не пробачимо! Помстимося!

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