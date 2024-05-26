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Удар по “Епіцентру” в Харкові: кількість загиблих зросла до 12

Сьогодні 09:50
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Зросла кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету.

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Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові зросла до 12.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Десять тіл наразі невпізнанно, травми отримали 43 людини.

Щодо ракетного удару по центру Харкова, кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець. Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів, – йдеться у дописі прокуратури.

Дані ще будуть оновлюватись. 

Сьогодні ми писали про те, що вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 шахедів.

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