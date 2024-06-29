Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: поліція встановила особу загиблої

Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Задля встановлення особи загиблої криміналістами Дніпропетровщини було відібрано біологічний зразок рештків знайденої на місці влучання людини, який досліджено на швидкісному ДНК-аналізаторі – встановлено генотип жіночої статі. У родичів зниклих безвісти правоохоронці відібрали зразки букального епітелію, — йдеться у дописі правоохоронців.

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка.

Зараз безвісти зниклими вважаються 2 жінки.

До поліції вже звернулися 39 людей із заявами про пошкодження майна.

На місці працює пункт прийому громадян, де можна написати заяву або звернутися по допомогу.

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