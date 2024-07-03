Удар по багатоповерхівці у Дніпрі 28 червня: під завалами виявили тіло ще однієї людини

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру 28 червня зросла до трьох.

Під завалами багатоповерхівки, в яку влучила ракета, 3 липня виявили тіло ще однієї загиблої людини. Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок удару по Дніпру 28 червня.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у марафоні “Суспільне Студія”.

Нагадаємо, що вчорав ночі, 2 липня, під завалами на місці понівеченої багатоповерхівки рятувальники виявили тіло жінки — 30-річної місцевої мешканки. Таким чином було відомо про двох людей, які загинули 28 червня внаслідок ракетного удару. Тіло першої загиблої виявили того ж дня, особу встановили 29 червня – 76-річна жінка.

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