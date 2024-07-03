Удар по багатоповерхівці у Дніпрі 28 червня: під завалами виявили тіло ще однієї людини

Під завалами багатоповерхівки, в яку влучила ракета, 3 липня виявили тіло ще однієї загиблої людини. Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок удару по Дніпру 28 червня.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у марафоні “Суспільне Студія”.
Нагадаємо, що вчорав ночі, 2 липня, під завалами на місці понівеченої багатоповерхівки рятувальники виявили тіло жінки — 30-річної місцевої мешканки. Таким чином було відомо про двох людей, які загинули 28 червня внаслідок ракетного удару. Тіло першої загиблої виявили того ж дня, особу встановили 29 червня – 76-річна жінка.
Читайте також:
Гончар Вірсавія
Автор:
Понад 70 людей звернулися до поліції, аби повідомити про пошкодження…
Кількість постраждалих зросла.
Внаслідок ранкової ракетної атаки у Дніпрі постраждали три медзаклади.
З початку місяця для абітурієнтів Дніпра настала гаряча пора –…