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  • Видалили внутрішньомозкову гематому: рятувальнику з Дніпропетровщини потрібна допомога

Видалили внутрішньомозкову гематому: рятувальнику з Дніпропетровщини потрібна допомога

Сьогодні 11:49
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Рятувальник Терновий Євген із Кам'янського після складної операції потребує допомоги від небайдужих громадян.

Новости Днепра про Видалили внутрішньомозкову гематому: рятувальнику з Дніпропетровщини потрібна допомога25 листопада йому видалили внутрішньомозкову гематому. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Кам’янському районному управлінні. 

Євген переніс складну операцію і вже йде на поправку. Проте, йому необхідна тривала реабілітація. На жаль, рідні та близькі рятувальника не мають коштів, щоб продовжити лікування. Кожна гривня вкрай важлива. 

Збором коштів займається сестра Євгена Наталія Олександрівна Ничипорук. Реквізити для допомоги можете знайти тут. Номер картки 4149499161096027 (“ПриватБанк”).

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Новости Днепра про Видалили внутрішньомозкову гематому: рятувальнику з Дніпропетровщини потрібна допомогаУкраїнська Новости Днепра про Видалили внутрішньомозкову гематому: рятувальнику з Дніпропетровщини потрібна допомогаРусский

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