Учорашній ракетний удар рф по Україні коштував $700–900 млн, – Forbes

Учора, 15 листопада, росія випустила понад 90 ракет по території України. Це один із наймасованіших обстрілів з початку повномасштабної війни.

Росіяни запускали по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160. Основну масу ракет було випущено з бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області. Решта ракет – «Калібри», які запускали з акваторії Чорного моря.

Загалом тривога на території України тривала понад чотири години.

За розрахунками Forbes, вартість ракет, випущених під час атаки 15 листопада, – $700–900 млн. Для розрахунку вартості використовувалися такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, “Калібр” – $6,5 млн, Х-555 – $4 млн.

За ці гроші рф могла відремонтувати десятки шкіл та лікарень на своїй території, але ж ні, це неважливо.

росія – країна-терорист.

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