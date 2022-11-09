Учасниця “Холостяка” з Дніпра приголомшила схожістю з екс-дружиною Джонні Деппа

Учасниця "Холостяка-12" родом із Дніпра Роксолана приголомшила схожістю на акторку Ванессу Параді, екс-дружину Джоні Деппа.

У коментарях під постами дівчини в інстаграм користувачки зауважують, що Роксолана схожа на Ванессу Параді.

І дійсно, якщо порівняти деякі фото жінок, схожість однозначно є. Чекаємо, коли на шоу Роксолану почнуть називати українською Ванессою Параді.

Нагадаємо, 29-річна Роксолана одна із учасниць нового сезону проєкту “Холостяк”. Дівчина працює візажисткою, родом із Дніпра, але довгий час жила в Києві. Зараз переїхала закордон.

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