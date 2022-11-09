Сайт Дніпра Новини Учасниця “Холостяка” з Дніпра приголомшила схожістю з екс-дружиною Джонні Деппа Учасниця “Холостяка” з Дніпра приголомшила схожістю з екс-дружиною Джонні Деппа
Учасниця "Холостяка-12" родом із Дніпра Роксолана приголомшила схожістю на акторку Ванессу Параді, екс-дружину Джоні Деппа.
У коментарях під постами дівчини в інстаграм користувачки зауважують, що Роксолана схожа на Ванессу Параді.
І дійсно, якщо порівняти деякі фото жінок, схожість однозначно є. Чекаємо, коли на шоу Роксолану почнуть називати українською Ванессою Параді.
Нагадаємо, 29-річна Роксолана одна із учасниць нового сезону проєкту “Холостяк”. Дівчина працює візажисткою, родом із Дніпра, але довгий час жила в Києві. Зараз переїхала закордон.
Ванесса Параді разом з Джоні Депом
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