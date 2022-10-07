Учасник шоу “Зважені та щасливі” із Дніпра одружився

Учасник 9-го сезону шоу "Зважені та щасливі" із Дніпра Євген Москаленко одружився.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Чоловік опублікував в сторі два фото: на першому обручки і підпис: “Все, муж!” На другому – Євген та його обраниця.

Про наречену екс-учасника шоу “Зважені та щасливі” поки що нічого не відомо.

Ми вітаємо молодят та бажаємо їм щастя та мирного неба!

Нагадаємо, Євген Москаленко – директор і власник невеликої будівельної компанії у Дніпрі. Він прийшов на проєкт “Зважені та щасливі”, щоб схуднути та знайти свою любов. Його вага на початку шоу складала 150 кг, а в фіналі він уже важив 79 кг.

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