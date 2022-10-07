Учасник шоу “Зважені та щасливі” із Дніпра одружився

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Чоловік опублікував в сторі два фото: на першому обручки і підпис: “Все, муж!” На другому – Євген та його обраниця.
Про наречену екс-учасника шоу “Зважені та щасливі” поки що нічого не відомо.
Ми вітаємо молодят та бажаємо їм щастя та мирного неба!
Нагадаємо, Євген Москаленко – директор і власник невеликої будівельної компанії у Дніпрі. Він прийшов на проєкт “Зважені та щасливі”, щоб схуднути та знайти свою любов. Його вага на початку шоу складала 150 кг, а в фіналі він уже важив 79 кг.
Читайте також:
Автор:
Збройні сили України за добу відбили атаки росіян у районах…
Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном –…
5 жовтня в Новомосковському районі знайшли 45-річного мешканця села Кільчень,…
Він багато років був президентом Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської…