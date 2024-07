Учасник шоу-талантів, помічник депутата та голова профспілки: все, що відомо про вбитого активіста з Дніпра Михайла Тонконогого

Розповідаємо, чим запам'ятався активіст Михайло Тонконогий, якого знайшли мертвим неподалік Дніпра.

25 липня стало відомо про смерть відомого активіста та голову профспілки перевізників Дніпропетровщини 32-річного Михайла Тонконогого. Чоловік зник 22 липня, а вже за два дні, 24 липня, його тіло знайшли на території дачного товариства неподалік Дніпра. За інформацією правоохоронців, Михайла вбили.

Відомо, що вбивці шість разів вистрелили в Михайла, після чого закопали його труп в лісосмузі поблизу Дніпра. Аби приховати сліди, знаряддя вбивства кинули в річку, а автівку активіста сховали в заздалегідь орендованому гаражі. За непідтвердженою інформацією ЗМІ, чоловіка вбили через борги, однак офіційно правоохоронці цю версію не підтверджували.

Михайло Тонконогий – що про нього відомо?

Михайлу було 32 роки. Чоловік народився та жив у Дніпрі. Згідно з інформацією, яка зазначена у його фейсбук-сторінці, Михайло Тонконогий навчався у трьох школах міста: ЗШ №23, ЗШ №67 та ЗШ №3. Отримав загальну середню освіту у 2008 році, закінчивши школу екстерном.

Вивчав філологію та право в Університеті імені Альфреда Нобеля, а також публічне управління та адміністрування у ДРІДУ НАДУ.

З 2010 року очолював Профспілку автомобілістів та автоперевізників Дніпра.

Серед яскравих сторінок його біографії – участь шоу талантів на “Новому Каналі” – “Україна сльозам не вірить”. 18-річний Михайло тоді розповідав, що з дитинства грає на піаніно, захоплюється політикою і брав участь в молодіжних програмах. На шоу заспівав акапельно пісню американської співачки Connie Francis – I Will Wait For You, а також зачитав рядки з “Пісні про зловісні шоколадки”. Проте Михайло отримав відмову суддів і не пройшов далі.

З 2015 року паралельно працював помічником-консультантом народного депутата у Верховній Раді.

У Дніпрі Михайла знали, як голову профспілки перевізників Дніпра та області. Активіст неодноразово організовував дрифт-шоу та різні благодійні автомобільні заходи.

Захищаючи інтереси перевізників, чоловік регулярно виступав за підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Дніпра, зазначаючи, що це допоможе поліпшити якість послуг з перевезення.

Михайло був директором інформаційного місцевого видання “ГорТранс”, але останній допис на сторінці у фейсбуці опублікований ще у вересні 2020 року. Останнім часом чоловік був адміністратором довідкового міського чату, де обговорювали проблеми громадського транспорту в місті.

У 2016 році Михайло Тонконогий запустив ще один інформаційний проєкт ― “Dnipro.pro ― сучасний портал твого міста”. Активіст писав, що запуск профінансувала канадська компанія. Сторінка проєкту активно велась до вересня 2019 року.

Михайло також був ініціатором встановлення напроти готелю “Дніпропетровськ” піаніно, яким могли користуватися всі охочі.

У вересні 2020 року активіст став жертвою двох невідомих у масках, які напали на нього просто посеред вулиці. Тоді активіста побили.

Крім того, Михайло займався волонтерською діяльністю, а після 2022 року організовував проєкти допомоги військовим, благодійні флешмоби та автопробіги.

Відомо, що у Михайла залишилася старенька мати.

Редакція Дніпро Інфо висловлює співчуття рідним та друзям Михайла.

