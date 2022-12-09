Учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко загинув на війні

Цю сумну новину повідомили колеги актора. В офіційному Telegram-каналі “Ліги Сміху” з’явився допис з чорно-білим фото Ярослава, в якому йдеться про трагічну подію:
“Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов’язані з цією людиною. Дякуємо тобі, друже, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром”, – йдеться у повідомленні.
Ярослав Гаркавко виступав на “Лізі Сміху” в командах “ОГО” та “Воробушек”. З початком повномасштабного вторгнення РФ до України артист пішов захищати нашу країну. 20 грудня Ярославу мало б виповнитися 27 років.
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