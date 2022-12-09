Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко загинув на війні

Сьогодні 09:30
просмотров

Український гуморист, учасник шоу "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко загинув на війні.

Новости Днепра про Учасник

Цю сумну новину повідомили колеги актора. В офіційному Telegram-каналі “Ліги Сміху” з’явився допис з чорно-білим фото Ярослава, в якому йдеться про трагічну подію:

“Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов’язані з цією людиною. Дякуємо тобі, друже, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром”, – йдеться у повідомленні.

Ярослав Гаркавко виступав на “Лізі Сміху” в командах “ОГО” та “Воробушек”. З початком повномасштабного вторгнення РФ до України артист пішов захищати нашу країну. 20 грудня Ярославу мало б виповнитися 27 років.

Новости Днепра про Учасник

Читайте также:

Новости Днепра про Учасник Українська Новости Днепра про Учасник Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Дніпрі закладчики зберігали наркотики на суму понад 1,5 мільйони гривень

    Правоохоронці затримали двох чоловіків віком 38 та 53 роки та…

    Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Вночі ворог обстріляв три громади Дніпропетровщини (ФОТО)

    У ніч із 8 на 9 грудня російські окупанти обстріляли…

    Противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, – Генштаб

    За минулу добу, 8 грудня, підрозділи ракетних військ і артилерії…

    Діти залишилися сиротами: у Житомирській області на міні підірвалися батьки 8 дітей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Діти залишилися сиротами: у Житомирській області на міні підірвалися батьки 8 дітей

    В Олевській громаді у Житомирській області між селами на міні…

    Наверх