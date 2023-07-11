У зневодненому Нікополі люди врятували пташеня мартина, яке гинуло від голоду та спраги

У Нікополі, який вже понад місяць живе без води, врятувати пташеня мартина. Пернатого знайшли поблизу багатоповерхівки. Він лежав біля крана, де люди набирають воду. Про порятунок розповіла волонтерка Настя Князева.

Пташеня гинуло від голоду та спраги. Мартин лежав на асфальті та ледь сам не став здобиччю для голодних собак. Каховського водосховища, де птахи добували їжу та воду, вже немає майже місяць, тому пернаті залишилися без домівки, води та їжі.

Проте мартину пощастило. Анастасія забрала його до себе, напоїла та нагодувала рибою. Птах ще слабкий та не може літати. Наразі він живе у ванній, де плаває в тазику та чистить пір’я.

З пташеням досить багато мороки, бо він не їсть порізану рибу, а його нова господарка боїться, що мартин може подавитися.