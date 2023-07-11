Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У зневодненому Нікополі люди врятували пташеня мартина, яке гинуло від голоду та спраги

У зневодненому Нікополі люди врятували пташеня мартина, яке гинуло від голоду та спраги

Сьогодні 10:28
просмотров

Пташеня ледь не стало здобиччю собак.

Новости Днепра про У зневодненому Нікополі люди врятували пташеня мартина, яке гинуло від голоду та спраги

У Нікополі, який вже понад місяць живе без води, врятувати пташеня мартина. Пернатого знайшли поблизу багатоповерхівки. Він лежав біля крана, де люди набирають воду. Про порятунок розповіла волонтерка Настя Князева. 

Пташеня гинуло від голоду та спраги. Мартин лежав на асфальті та ледь сам не став здобиччю для голодних собак. Каховського водосховища, де птахи добували їжу та воду, вже немає майже місяць, тому пернаті залишилися без домівки, води та їжі. 

Проте мартину пощастило. Анастасія забрала його до себе, напоїла та нагодувала рибою. Птах ще слабкий та не може літати. Наразі він живе у ванній, де плаває в тазику та чистить пір’я. 

З пташеням досить багато мороки, бо він не їсть порізану рибу, а його нова господарка боїться, що мартин може подавитися. 

Хто знає, що ще їдять пташенята мартина окрім риби? Скільки раз годувати на день? Не літає, бо слабкий, або не вміє. Коли можна випускати і куди, щоб не попав у халепу? Може якісь вітаміни, чи вакцинування? Поділіться, будь ласка, своїм перевіреним досвідом! – просить допомоги Анастасія.
Місцеві зазначають, що у місті дійсно багато птахів, які не знають куди подітися. 
 
Читайте також:

Новости Днепра про У зневодненому Нікополі люди врятували пташеня мартина, яке гинуло від голоду та спрагиУкраїнська Новости Днепра про У зневодненому Нікополі люди врятували пташеня мартина, яке гинуло від голоду та спрагиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі чоловік впав з велосипеда та наштрикнувся животом на кермо
Новини Дніпра
Сьогодні 10:43
У Кривому Розі чоловік впав з велосипеда та наштрикнувся животом на кермо

У понеділок, 10 липня, у Кривому Розі стався нещасний випадок.

У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому стані
Новини Дніпра
Вчора 17:57
У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому стані

У неділю, 9 липня, у Кривому Розі на вулиці Маршака…

У Дніпрі нетверезий водій Nissan скоїв ДТП на Набережній Перемоги: подробиці від патрульних
Новини Дніпра
Вчора 15:14
У Дніпрі нетверезий водій Nissan скоїв ДТП на Набережній Перемоги: подробиці від патрульних

У неділю, 9 липня, на Набережній Перемоги сталася серйозна ДТП.

На Дніпропетровщині майже місяць шукають безвісти зниклу 41-річну жінку: потрібна допомога
Новини Дніпра
Вчора 14:51
На Дніпропетровщині майже місяць шукають безвісти зниклу 41-річну жінку: потрібна допомога

Потрібна ваша допомога!

Наверх