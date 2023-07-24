У зневодненому місті на Дніпропетровщині чоловік наживався на продажу води - Днепр Инфо
У зневодненому місті на Дніпропетровщині чоловік наживався на продажу води
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Сегодня 18:48

У Дніпропетровській області чоловік скористався бідою, щоб заробити грошей.

Новости Днепра про У зневодненому місті на Дніпропетровщині чоловік наживався на продажу води

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області. 

У Покрові викрили чоловіка, який обманював людей на продажу води. Для цього він розміщував оголошення на сайтах та в соцмережах. Покупці робили замовлення, відправляли передоплату, а потім так і не отримували свій товар. 

Обдурені покровчани звернулися до поліції. 

Правоохоронцям вдалося знайти шахрая. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець, який раніше сидів за майнові злочини. У червні він розмістив декілька оголошень про продаж ємностей з водою на сто літрів, яких в нього насправді не було. Усього він обдури шістьох людей. 

У горе-бізнесмена вилучили мобільний телефон та частину грошей – їх повернули потерпілим. 

21 липня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні 6 фактів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про У зневодненому місті на Дніпропетровщині чоловік наживався на продажу водиУкраїнська

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