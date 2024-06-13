У жительки Кривого Рогу, яка постраждала від ракетного удару, забрали всі гроші, поки вона була в лікарні

У Кривому Розі невідомі пограбували квартиру, яку понівечило через ворожий удар.

Жительку Кривого Рогу яка постраждала під час російської ракетної атаки по Кривому Рогу в середу, 12 червня, пограбували.

Про це Яна Нимич розповіла у своєму Instagram.

Під час удару пані Яна була у ванній. Вибуховою хвилею вибило вікно, біля якого вона стояла. Уламки скла поранили жінці голову. Поки вона отримувала медичну допомогу, тим часом невідомі мародери пограбували її квартиру та забрали всі гроші.

“В когось сьогодні горе, а в когось свято”, – написала вона.

Яна показала свою ванну, яку понівечило вибуховою хвилею.

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