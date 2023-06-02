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У Жовтих Водах 17-річна шахрайка продавала неіснуючі товари

Сьогодні 15:14
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Правоохоронці викрили 17-річну шахрайку, яка продавала у соціальних мережах неіснуючі товари.

Новости Днепра про У Жовтих Водах 17-річна шахрайка продавала неіснуючі товари

За даними ГУ НП у Дніпропетровській області, дівчина у різних соціальних мережах створила сторінки, на яких продавала неіснуючі товари. Після того, як люди робили замовлення, шахрайка пропонувала сплатити за товар передоплату. Щойно гроші надходили на її рахунок – припиняла спілкування.

Наразі поліцейські встановили причетність дівчини до двох фактів шахрайства відносно жінок 28 та 62 років. Інші факти перевіряються.

Дівчині повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 

Будьте уважними та обережними під час купівлі товару в інтернеті. Щоб не стати жертвою шахраїв, купуйте товари лише в перевірених продавців та у перевірених інтернет-магазинах, або користуйтеся послугою післяплати і сплачуйте за товар на пошті, – попереджають правоохоронці!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейський забрав речдоки та продав їх в ломбард.

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Новости Днепра про У Жовтих Водах 17-річна шахрайка продавала неіснуючі товариУкраїнська

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