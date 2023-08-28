У Зеленського відповіли, чи оголосять тотальну мобілізацію

Нещодавно Володимир Зеленський розповів, що військове керівництво хотіло посилити темпи мобілізації.

Чи оголосять додаткову мобілізацію розповів представник президента у Верховній Раді України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час Єдиного телемарафону.

За його словами, поки немає потреби у збільшенні кількості військовозобов’язаних для їх мобілізації.

Наразі діє загальна мобілізація, тобто усіх військовозобов’язаних можуть призвати у той чи інший момент. За словами Веніславського, ТЦК вручають повістки тим, чиї спеціальності потрібні у війську.

Водночас втрати є, тож треба поповнювати особовий склад новими людьми. ТЦК комплектують бригади, які цього потребують та створюють нові підрозділи.

Проте станом на зараз немає потреби збільшувати кількість військовозобов’язаних для їх призову, тому тотальну мобілізацію поки що не оголошують

Зазначимо, що схожу думку висловив міністр оборони Олексій Рєзніков. Він стверджує, що наразі критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає. Попередній план, затверджений 24 лютого ще не виконали, тож розпочинати новий етап рано.

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