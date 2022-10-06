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У Зеленодольську чоловік вдарив ножем знайомого

Вчора 09:30
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У Зеленодольску Дніпропетровської області чоловік напав на свого знайомого з ножем та поранив його.

Новости Днепра про У Зеленодольську чоловік вдарив ножем знайомого

Як з’ясували поліцейські, між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник вдарив кухонним ножем 49-річного знайомого.

Нападника затримали та вилучили ніж. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 5 жовтня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Новости Днепра про У Зеленодольську чоловік вдарив ножем знайомого

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