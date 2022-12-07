В Криворізькому районі трактор підірвався на ворожому боєприпасі

Піротехніки ДСНС попереджають, що ворог рясно усіяв Криворізький та Нікопольський райони небезпечними боєприпасами.

У Зеленодольській громаді Криворізького району трактор підірвався на ворожій вибухівці. Тракторист, на щастя, не постраждав.

6 грудня весь день окупанти били по Нікопольському району. Надвечір ракетою влучили в Криворізький район.

Рятувальники обстежують понівечені території.

Будьте обережними!

Джерело: 9 канал

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