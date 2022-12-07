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В Криворізькому районі трактор підірвався на ворожому боєприпасі

Сьогодні 09:30
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Піротехніки ДСНС попереджають, що ворог рясно усіяв Криворізький та Нікопольський райони небезпечними боєприпасами. 

Новости Днепра про В Криворізькому районі трактор підірвався на ворожому боєприпасі

У Зеленодольській громаді Криворізького району трактор підірвався на ворожій вибухівці. Тракторист, на щастя, не постраждав.

6 грудня весь день окупанти били по Нікопольському району. Надвечір ракетою влучили в Криворізький район.

Рятувальники обстежують понівечені території.  

Будьте обережними!

Джерело: 9 канал

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Новости Днепра про В Криворізькому районі трактор підірвався на ворожому боєприпасіУкраїнська Новости Днепра про В Криворізькому районі трактор підірвався на ворожому боєприпасіРусский

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