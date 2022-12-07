В Криворізькому районі трактор підірвався на ворожому боєприпасі

У Зеленодольській громаді Криворізького району трактор підірвався на ворожій вибухівці. Тракторист, на щастя, не постраждав.
6 грудня весь день окупанти били по Нікопольському району. Надвечір ракетою влучили в Криворізький район.
Рятувальники обстежують понівечені території.
Будьте обережними!
Джерело: 9 канал
Читайте також:
Автор:
В Ужгороді закінчився Чемпіонат України з художньої гімнастики серед дорослих…
У Дніпрі знову непередбачувано вимикатимуть світло.
У Дніпрі чоловік намагався зареєструвати в дії фальшиві водійські права.…
В ніч на 7 грудня вдалося збити всі ворожі «Шахеди»,…