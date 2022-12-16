У застосунку “Дія” оновили COVID-сертифікати: що змінилося

Міністерство цифрової трансформації оновило COVID-сертифікати в застосунку "Дія". Відтепер там можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.

Про це повідомляє віце прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Для цього треба:

зайти у застосунок;

натиснути “Послуги”;

вибрати COVID-сертифікати;

клікнути Отримати.

Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.

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