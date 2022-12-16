У застосунку “Дія” оновили COVID-сертифікати: що змінилося

Про це повідомляє віце прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Для цього треба:
Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.
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