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У застосунку “Дія” оновили COVID-сертифікати: що змінилося

Сьогодні 07:15
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Міністерство цифрової трансформації оновило COVID-сертифікати в застосунку "Дія". Відтепер там можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.

Новости Днепра про У застосунку “Дія” оновили COVID-сертифікати: що змінилося

Про це повідомляє віце прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

Для цього треба:

  • зайти у застосунок;
  • натиснути “Послуги”;
  • вибрати COVID-сертифікати;
  • клікнути Отримати.

Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.

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Новости Днепра про У застосунку “Дія” оновили COVID-сертифікати: що змінилосяУкраїнська Новости Днепра про У застосунку “Дія” оновили COVID-сертифікати: що змінилосяРусский

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