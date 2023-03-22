У Запоріжжі закінчено розбір завалів: що відомо

У Запоріжжі співробітники ДСНС завершили рятувальну операцію на місці ракетного удару росії по житлових будинках. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У ході операції рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 6 людей. Крім того, співробітники ДСНС ліквідували пожежу у двох багатоповерхівках, які постраждали від атаки.

«Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовано, з них 3 дітей. На жаль, одна людина померла у лікарні», – повідомив Клименко. Він подякував рятувальникам та працівникам комунальних служб за виконану роботу, а волонтерам – за допомогу.

Нагадаємо, рф атакувала Запоріжжя вдень 22 березня. Крім удару по багатоповерхівках, окупанти також накрили вогнем острів Хортицю.

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