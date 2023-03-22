У Запоріжжі закінчено розбір завалів: що відомо

У ході операції рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 6 людей. Крім того, співробітники ДСНС ліквідували пожежу у двох багатоповерхівках, які постраждали від атаки.
«Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовано, з них 3 дітей. На жаль, одна людина померла у лікарні», – повідомив Клименко. Він подякував рятувальникам та працівникам комунальних служб за виконану роботу, а волонтерам – за допомогу.
Нагадаємо, рф атакувала Запоріжжя вдень 22 березня. Крім удару по багатоповерхівках, окупанти також накрили вогнем острів Хортицю.
Читайте також:
Автор:
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару постраждали діти.
Росіяни продовжують тероризувати мешканців України.
У ніч на 9 березня росіяни атакували Україну ракетами.
У Запоріжжі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару російських військ…