У Запоріжжі скоїли замах на місцевого посадовця: від отриманих поранень він помер у лікарні

У сусідньому з Дніпром Запоріжжі вбили посадовця.

У Запоріжжі скоїли замах на життя місцевого посадовця. У Нацполіції регіону повідомили, що вранці 11 червня у середмісті обласного центру сталося вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого.

Правоохоронці з’ясували, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги.

ЗМІ повідомляють, що загиблим посадовцем був Максим Денщік. Відомо, що він донедавна обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, але в травні був тимчасово відсторонений від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування.

Наразі поліціянти проводять слідчі дії.

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