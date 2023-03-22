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  • У Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку: палають квартири

У Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку: палають квартири

Сьогодні 12:57
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Росіяни продовжують тероризувати мешканців України.

Новости Днепра про У Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку: палають квартири

Так, сьогодні, 22 березня, під час повітряної тривоги у Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку.

Фото та відео публікують місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

Також цю подію прокоментував нардеп Олексій Гончаренко.

В Запоріжжі – пекло! Горять будинки. Пряме потрапляння в житловий будинок! Ніяких військових об’єктів поряд немає, – написав він.

Новости Днепра про У Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку: палають квартири

Зараз на місці події працюють спецслужби. Кількість постраждалих наразі не відома. Чекаємо на офіційну інформацію.

Новости Днепра про У Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку: палають квартири

Новости Днепра про У Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку: палають квартири

Не пробачимо! Помстимося! 

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Новости Днепра про У Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку: палають квартириУкраїнська

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