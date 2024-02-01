У захисника залишилася вагітна наречена: на війні загинув металург із Дніпропетровщини

Вічна пам'ять Герою!

Війна обірвала життя металурга із Кривого Рогу Олександра Андрейченка. 13 січня захисник отримав поранення в боях біля Очеретяного Донецької області. За три дні Герой помер.

Про це повідомили у пресслужбі “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Зазначається, що Олександр приєднався до лав ЗСУ на початку 2023 року. У цивільному житті він працював вибивальником відливок у фасонно-сталеливарному цеху Ливарно-механічного заводу на “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Понад рік він працював поряд з нами, але в цеху вже встигли полюбити його за добре серце, відкритість та працьовитість. Одразу було помітно, що Олександр хоче розвиватися у професії, що це надійна та відповідальна людина. Його цінували і поважали у колективі. Ми просто шоковані цією втратою. Наші серця відмовляються вірити, що ми вже більше ніколи не побачимо цю світлу молоду людину, – говорять колеги захисника.

У Героя залишилася вагітна наречена.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна! Вічна слава!

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