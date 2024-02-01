Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У захисника залишилася вагітна наречена: на війні загинув металург із Дніпропетровщини

У захисника залишилася вагітна наречена: на війні загинув металург із Дніпропетровщини

Сьогодні 18:03
просмотров

Вічна пам'ять Герою!

Новости Днепра про У захисника залишилася вагітна наречена: на війні загинув металург із Дніпропетровщини

Війна обірвала життя металурга із Кривого Рогу Олександра Андрейченка. 13 січня захисник отримав поранення в боях біля Очеретяного Донецької області. За три дні Герой помер.

Про це повідомили у пресслужбі “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Зазначається, що Олександр приєднався до лав ЗСУ на початку 2023 року. У цивільному житті він працював вибивальником відливок у фасонно-сталеливарному цеху Ливарно-механічного заводу на “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Понад рік він працював поряд з нами, але в цеху вже встигли полюбити його за добре серце, відкритість та працьовитість. Одразу було помітно, що Олександр хоче розвиватися у професії, що це надійна та відповідальна людина. Його цінували і поважали у колективі. Ми просто шоковані цією втратою. Наші серця відмовляються вірити, що ми вже більше ніколи не побачимо цю світлу молоду людину, – говорять колеги захисника.

У Героя залишилася вагітна наречена.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна! Вічна слава!

Читайте також:

Новости Днепра про У захисника залишилася вагітна наречена: на війні загинув металург із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про У захисника залишилася вагітна наречена: на війні загинув металург із ДніпропетровщиниРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кам’янському співробітники сервісцентру МВС робили штучні черги, аби брати гроші за талони: деталі схеми
Новини Дніпра
Сьогодні 16:33
У Кам’янському співробітники сервісцентру МВС робили штучні черги, аби брати гроші за талони: деталі схеми

У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили працівників сервісцентру МВС, які робили…

На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикмети
Новини Дніпра
Сьогодні 14:09
На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикмети

Придивіться уважно до фото!

У Новомосковську через перенесення зупинки здешевшає проїзд, але є нюанс
Новини Дніпра
Сьогодні 10:51
У Новомосковську через перенесення зупинки здешевшає проїзд, але є нюанс

У Новомосковську на Дніпропетровщині заявили про здешевшання проїзду через перенесення…

В одному із міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
В одному із міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух

Без паніки!

Наверх