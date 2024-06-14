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У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

Сьогодні 15:28
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Цієї п'ятниці стартує футбольний чемпіонат Європи-2024. У ньому братиме участь і збірна України. Наша команда гратиме 17, 21 та 26 червня.

Журналісти dnepr.info дізналися, у яких закладах Дніпра можна буде переглянути матчі за участю збірної України та не лише їх.

Футбольний паб

Регулярні трансляції спортивних подій проводить паб «Тайм». Подивитися футбол тут можна за келихом пива або смакуючі страви європейської та американської кухонь. Паб знаходиться на вулиці Харківська, 2. У пабі можна переглянути гру не лише нашої збірної, а й інші матчі чемпіонату. Столи та екрани в «Таймі» розміщені таким чином, щоб глядачам було зручно спостерігати за футболом чи іншим спортивним змаганням.

Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

Карусель матчів

Кафе Карусель – паб Vierstube знаходиться за адресою бульвар Слави, 1. У пабі на великому екрані буде проводитись трансляція матчів Євро-2024, а не лише ігор збірної України. У пабі можна випити пива і скуштувати бургери, стейки, з картоплею-фрі.

Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

З чебуреками

Переглянути трансляцію матчів де гратиме наша збірна можна у ресторані-пивоварні Барон-Разгуляєff. Заклад знаходиться на Набережній Перемоги, 37Б. У закладі можна спробувати все, що є атрибутами перегляду футболу: від пива до м’ясних чіпсів, в’ялених ковбас, арахісу та сухариків. Також у меню є чебуреки, соління, перші страви та навіть шаурма.

Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

Кулемет ребер

Подивитися всі матчі Євро-2024 можна і в МахноПАБ. На екранах у закладі транслюватимуться як ігри української збірної, так і інші ігри. Під футбол тут подають страви під назвою «Кулемет ребер», «Набір махновського повстанця», «Повна пазуха», «Колеса безвладдя». Це все варіації м’ясних та рибних страв до пива. Заклад знаходиться за адресою вул. Магдебурзького права, 4.

Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

Інженерний бар

Поруч, на вулиці Магдебурського права, 4А розташований інженер-бар Р-12. Трансляція футбольних матчів тут розпочинається з 15 червня грою Угорщина-Швейцарія. На екранах у барі крім ігор європейських збірних також показуватимуть гру й української команди. Крім пива до футболу тут можна замовити різні коктейлі, шоти та саке.

У меню – різноманітний вибір стейків, бургерів, рибних страв. У самому барі вже все готове до футбольного чемпіонату та прийому вболівальників.

Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

Фан-зона

У пивному просторі «Мова» також можна буде переглянути ігри всіх команд на Євро-2024, включаючи фінал чемпіонату. Показувати ігри розпочнуть у спеціальній фан-зоні з 16 червня. Вона буде на вулиці.

У ресторані обіцяють спеціальне футбольне меню, окремо встановлять аерохокей, кікер та іншу футбольну атрибутику. Ресторан знаходиться на проспекті Праці,8.

Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

Паб

Подивитися футбол можна буде і у закладі ШтрассеПаб, що на вулиці Грушевського, 1. До перегляду матчів тут подають традиційне пиво, м’ясні та рибні закуски.

Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

Торговий центр

Транслюватиме ігри збірної України і заклад The ​​Loft. Знаходиться воно у ТЦ «Пасаж» та позиціонує себе як гастрономічний бар, у меню представлені холодні та гарячі закуски, бургери, салати, супи, паста, морепродукти та дессерти.

Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

Чеська броварня

Обіцяють показувати ігри Євро-2024 у чеській броварні-ресторані «Старгород». Трансляцію розпочнуть з відкриття чемпіонату, ігри Німеччини із Шотландією 14 червня о 22:00. Крім традиційних закусок до пива під час матчу тут можна скуштувати страви на вогні, ковбаси, фірмові супи та картопля, запечена із сіллю.

Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

Під шаурму

Покажуть ігри збірної України на Євро-2024 та у Petrovka Pub. У меню закладу – традиційні страви до пиво – моцарелла у паніровці, бургери, свиняча сковорідка, шаурма, стейки, сендвічі. З випивки у барі не лише пиво, а й ром, текіла, шоти, коктейлі. Знаходиться заклад на проспекті Мазепи,17.

Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місць

На дивані

Для тих, хто не хоче йти в бар чи паб, а хоче подивитися матч вдома, дізнатися коли грає наша збірна і яким каналом показуватимуть матчі можна тут. 

фото: Sergiy Vovk, Harald Mundt, Денис Fahrenheit

 

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Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місцьУкраїнська Новости Днепра про У яких закладах Дніпра можна переглянути матчі Євро-2024: ТОП-10 місцьРусский

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