У яких випадках мешканцю Дніпра можуть не виписати е-рецепт на ліки та що робити: інструкція

Але часом лікар може і не виписати е-рецепт пацієнту. Журналісти dnepr.info довідалися, з яких причин мешканцю Дніпра можуть не виписати рецепт на ліки.
Перша причина, через яку хворому можуть не виписати рецепт на ліки – відсутність реєстрації пацієнта в електронній системі охорони здоров’я.
Пацієнт не прийшов на прийом до лікаря. Е-рецепт можна виписати дистанційно, але ця «опція» залишається на розсуд лікаря. Якщо він попросив пацієнта прийти на прийом, а той не з’явився і ніяк не пояснив свою поведінку лікарю, останній може не виписувати йому рецепт.
Якщо в амбулаторії немає світла чи перебої з роботою електрики та Інтернету, лікар може виписати пацієнтові паперовий рецепт замість електронного. Виняток становлять лише наркотичні препарати – їх відпускають виключно за е-рецептом.
Е-рецепт за умов воєнного часу може бути виписати як у паперовому бланку, і бути в електронному варіанті.
Виписати його може лікар будь-якої спеціальності, як сімейний, так і вузькопрофільний фахівець. Працювати медпрацівник може у клініці державної, комунальної чи приватної власності або бути лікарем-ФОПом.
Отримати препарати за рецептом можна у будь-якій аптеці. Погасити рецепт необхідно протягом 90 днів із моменту його видачі. Але є низка препаратів, рецепт на які має бути погашений протягом 10 днів. Про конкретний термін дії рецепту повинен попередити лікар, який його виписав.
У самому рецепті вказано лише діючу речовину, виробника препарату обирає пацієнт.
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