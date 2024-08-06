У яких випадках мешканцю Дніпра можуть не виписати е-рецепт на ліки та що робити: інструкція

Мешканці Дніпра, яким для лікування необхідні рецептурні лікарські препарати, мають звернутися до лікаря за рецептом. Медичний працівник може виписати е-рецепт один раз, а потім просто дистанційно оновлювати його, при цьому пацієнту не потрібно буде щоразу ходити за рецептом до лікаря.

Але часом лікар може і не виписати е-рецепт пацієнту. Журналісти dnepr.info довідалися, з яких причин мешканцю Дніпра можуть не виписати рецепт на ліки.

Чому можуть не видати е-рецепт

Перша причина, через яку хворому можуть не виписати рецепт на ліки – відсутність реєстрації пацієнта в електронній системі охорони здоров’я.

Пацієнт не прийшов на прийом до лікаря. Е-рецепт можна виписати дистанційно, але ця «опція» залишається на розсуд лікаря. Якщо він попросив пацієнта прийти на прийом, а той не з’явився і ніяк не пояснив свою поведінку лікарю, останній може не виписувати йому рецепт.

Якщо в амбулаторії немає світла чи перебої з роботою електрики та Інтернету, лікар може виписати пацієнтові паперовий рецепт замість електронного. Виняток становлять лише наркотичні препарати – їх відпускають виключно за е-рецептом.

Яким може бути е-рецепт

Е-рецепт за умов воєнного часу може бути виписати як у паперовому бланку, і бути в електронному варіанті.

Хто може випити рецепт

Виписати його може лікар будь-якої спеціальності, як сімейний, так і вузькопрофільний фахівець. Працювати медпрацівник може у клініці державної, комунальної чи приватної власності або бути лікарем-ФОПом.

Де можна отримати ліки за е-рецептом

Отримати препарати за рецептом можна у будь-якій аптеці. Погасити рецепт необхідно протягом 90 днів із моменту його видачі. Але є низка препаратів, рецепт на які має бути погашений протягом 10 днів. Про конкретний термін дії рецепту повинен попередити лікар, який його виписав.

У самому рецепті вказано лише діючу речовину, виробника препарату обирає пацієнт.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: