У яких школах Дніпра містяни зможуть приготувати їжу в разі блекауту

У Дніпрі визначили школи, де місцеві мешканці зможуть приготувати їжу.

У десяти школах Дніпра організували місця, де мешканці можуть приготувати їжу під час довготривалого відключення світла. Таку ініціативу від міської влади запровадили в тих районах, де в більшості будинках є лише електроплити. Тож за завданням міського голови Дніпра Бориса Філатова у харчоблоках цих шкіл встановили генератори.

«Для нас було важливим завданням надати таку можливість, щоб мами з маленькими дітьми, люди, які за станом здоров’я потребують особливого дієтичного харчування, та й взагалі у разі вимкнення світла жителі могли приготувати собі їжу. Бо у більшості районів Дніпра є від 30 до 70 будинків, в яких немає газових плит. Тож дніпряни можуть завітати до цих 10 шкіл та зварити, наприклад, суп, кашу, приготувати щось для малят. Також вони можуть у цих школах підігріти їжу. Крім цього, тут можна закипʼятити воду, зарядити гаджети», – зазначила заступниця міського голови Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики ДМР Ксенія Сушко.

Прийти та приготувати їжу дніпряни можуть, якщо світло у мікрорайоні відсутнє понад 8 годин або ж у разі блекауту чи аварійної ситуації. Адреси шкіл, в яких є харчоблок з генераторами:

Школи, де є плити

1. Чечелівський район:

НВК № 120 (вул. А. Янгеля, 2);

Гімназія № 2 (вул. Каверіна, 5).

2. Соборний район:

НВК № 111 (просп. Героїв, 29);

СЗШ № 140 (вул. Мандриківська, 151);

НВК № 130 (просп. Героїв, 38);

3. Амур-Нижньодніпровський район:

НВК № 131 (пров. Крушельницької, 10);

4. Індустріальний район:

СЗШ № 63 (вул. Янтарна, 71-А);

5. Шевченківський район:

НВК № 137 (вул. Комбрига Петрова, 29);

НВК № 61 (вул. Єрмолової, 50);

6. Новокодацький район:

СЗШ № 97 (вул. Велика Діївська, 42)

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