У десяти школах Дніпра організували місця, де мешканці можуть приготувати їжу під час довготривалого відключення світла. Таку ініціативу від міської влади запровадили в тих районах, де в більшості будинках є лише електроплити. Тож за завданням міського голови Дніпра Бориса Філатова у харчоблоках цих шкіл встановили генератори.
«Для нас було важливим завданням надати таку можливість, щоб мами з маленькими дітьми, люди, які за станом здоров’я потребують особливого дієтичного харчування, та й взагалі у разі вимкнення світла жителі могли приготувати собі їжу. Бо у більшості районів Дніпра є від 30 до 70 будинків, в яких немає газових плит. Тож дніпряни можуть завітати до цих 10 шкіл та зварити, наприклад, суп, кашу, приготувати щось для малят. Також вони можуть у цих школах підігріти їжу. Крім цього, тут можна закипʼятити воду, зарядити гаджети», – зазначила заступниця міського голови Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики ДМР Ксенія Сушко.
Прийти та приготувати їжу дніпряни можуть, якщо світло у мікрорайоні відсутнє понад 8 годин або ж у разі блекауту чи аварійної ситуації. Адреси шкіл, в яких є харчоблок з генераторами:
Школи, де є плити
1. Чечелівський район:
2. Соборний район:
3. Амур-Нижньодніпровський район:
4. Індустріальний район:
5. Шевченківський район:
6. Новокодацький район:
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