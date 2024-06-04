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  • У якому стані немовля та 17-річний хлопець, які постраждали внаслідок ракетної атаки по Дніпру

У якому стані немовля та 17-річний хлопець, які постраждали внаслідок ракетної атаки по Дніпру

Сьогодні 16:07
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Внаслідок ракетної атаки по Дніпру сьогодні вранці, 4 червня, постраждали двоє дітей: місячне немовля та 17-річний хлопець.

Новости Днепра про У якому стані немовля та 17-річний хлопець, які постраждали внаслідок ракетної атаки по Дніпру

Зараз постраждалі діти у лікарні. Новонароджене дитя має поверхневі рани кінцівок та травму голови. Стан дитини задовільний і вона буде лікуватися амбулаторно. 17-річному хлопцю уламками зламало ніс та кістки лицьового черепа. Його вже прооперували і він знаходиться у стані середньої важкості.

Про це розповів завідувач відділення лицьової хірургії однієї з лікарень Дніпра Ігор, повідомляє “Суспільне”. 

“Цю дитину ми вже прооперували, зробили репозицію кісток носа. Стан дитини середньої важкості, але дитина стабільна і перебуває під наглядом персоналу”, — зазначив лікар.

У міських лікарнях Дніпра також перебувають ще двоє поранених внаслідок обстрілу — 36-річні жінка та чоловік. Вони мають вибухові травми та знаходяться у стані середньої тяжкості, повідомили у міській раді.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки по Дніпру вранці 4 червня понівечені будинки Житлово-комунального господарства – більше десяти будівель та розбито приблизно 300 вікон. Також пошкоджено шість будинків ОСББ, лікарня, поліклініка, школа та 31 приватний будинок.

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Новости Днепра про У якому стані немовля та 17-річний хлопець, які постраждали внаслідок ракетної атаки по ДніпруУкраїнська Новости Днепра про У якому стані немовля та 17-річний хлопець, які постраждали внаслідок ракетної атаки по ДніпруРусский

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