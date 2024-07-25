У якому гуртожитку Дніпра для мешканців робили меблі та килими на замовлення: обстановка нагадувала палац

У Дніпрі є велика кількість гуртожитків як для студентів, при вишах, так і для тих, хто вже працює. Нині обстановкою кімнат у гуртожитках займаються самі орендарі. Новому одному з перших гуртожитків міста все було далеко не так. У кімнати заселяли вже з меблями, а самі меблі були виготовлені на замовлення. Підлога була з паркету, а в кімнату неможливо було потрапити не побувавши у душі.

Журналісти dnepr.info згадали, як виглядав один із перших гуртожитків Дніпра – «Будинок Прокатника».

1934 року завод ім. Петровського отримав можливість побудувати гуртожиток для своїх робітників. Будувати його вирішили на території поряд із установою. Планувалося, що у гуртожитку зможуть проживати понад 400 людей. Будівля мала складатися з двох блоків: чоловічого та жіночого, кожна кімната була розрахована на 2-3 людини.

Гардероб, душові та коридори були організовані за цеховим принципом. У житлову частину будинку неможливо було потрапити, не пройшовши та прийнявши душ і не змінивши одягу. Також у будівлі була їдальня, магазин, пральня, бібліотеки та актова зала.

На даху було місце, де мешканці могли приймати сонячні ванни. У будинку на підлозі був паркет, а меблі для майбутніх мешканців – від тумбочки до етажерок і диванів були виготовлені на замовлення. На підлозі була велика кількість килимових доріжок.

Фасад будинку був прикрашений ліпниною та скульптурою. У народі будинок отримав назву «Будинок Прокатника».

Але за всієї своєї зовнішньої та внутрішньої краси в «Будинку Прокатника» були перебої з роботою проводки та опалення, не було радіоточки, територію поряд із будівлею мали впорядковувати самі мешканці. Для усунення недоробок у 1939 році у будівлі було проведено ремонт. Тривав він два роки. Під час Другої світової війни будинок згорів. Відновили його лише до 1950 року.

Згодом «гуртожиток-палац» занепав. Від краси не залишилося і сліду. У 2021 році будинок пережив реконструкцію і перетворився на Клубний дім.

фото: група «Рідний Дніпропетровськ»

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