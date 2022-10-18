У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Так, у яхт-клубі “Січ” можна помилуватися неймовірно красивою природою: зелена трава, різнокольорові дерева та кущі, річка Дніпро.
Крім того, там можна зустріти незвичайних пернатих. Наприклад, елегантного красеня попелястого лебедя.
Або зграю бакланів, які люблять відпочивати на гілках дерев.
Також там можна зустріти фазанів, качок, павичів.
Тому, якщо вам треба відпочити та отримати заряд позитиву, приїжджайте до яхт-клубу “Січ”.
Фото: Валерій Кравченко (Facebook).
Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО).
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