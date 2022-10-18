Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Сьогодні 15:47
просмотров

Восени парки Дніпра прикрашаються та ще більше приваблюють містян на прогулянку.

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Так, у яхт-клубі “Січ” можна помилуватися неймовірно красивою природою: зелена трава, різнокольорові дерева та кущі, річка Дніпро.

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Крім того, там можна зустріти незвичайних пернатих. Наприклад, елегантного красеня попелястого лебедя.

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Або зграю бакланів, які люблять відпочивати на гілках дерев.

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Також там можна зустріти фазанів, качок, павичів.

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Тому, якщо вам треба відпочити та отримати заряд позитиву, приїжджайте до яхт-клубу “Січ”.

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланів

Фото: Валерій Кравченко (Facebook).

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядає осінній парк Глоби у Дніпрі (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланівУкраїнська Новости Днепра про У яхт-клубі у Дніпрі помітили незвичайних пернатих: попелястого лебедя та зграю бакланівРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Затримали мешканця Дніпра, який убив 13-річного хлопчика
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:06
    Затримали мешканця Дніпра, який убив 13-річного хлопчика

    У серпні чоловік вбив 13-річного підлітка, поки його батьків не…

    У Дніпрі звузять дорогу поблизу залізничного вокзалу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    У Дніпрі звузять дорогу поблизу залізничного вокзалу

    У Дніпрі поблизу залізничного вокзалу тимчасово звузять дорогу.

    Спортивна школа у храмі: як раніше виглядала перша у Дніпрі мечеть (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    Спортивна школа у храмі: як раніше виглядала перша у Дніпрі мечеть (ФОТО)

    Кілька років тому будинок, де ще 100 років тому розміщувалась…

    У Дніпрі внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок: подробиці від ДСНС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:15
    У Дніпрі внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок: подробиці від ДСНС

    Вночі та ранком ворог атакував Дніпропетровщину.

    Наверх