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  • У водоймищі під Кривим Рогом знайшли мертвим зниклого 52-річного чоловіка

У водоймищі під Кривим Рогом знайшли мертвим зниклого 52-річного чоловіка

Сьогодні 15:10
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Усі обставини з’ясовують правоохоронці.

Новости Днепра про У водоймищі під Кривим Рогом знайшли мертвим зниклого 52-річного чоловіка

Увечері 18 березня у водоймищі поблизу селища Мар’є-Дмитрівка Криворізького району виявили тіло чоловіка.

За попередньою інформацією, загиблий – це 52-річний чоловік з Кривого Рогу, який зник безвісти 17 березня. Його розшукували рідні.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, тілесних ушкоджень на трупі не було. Усі обставини події з’ясовують правоохоронці, а тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зниклу чотири дні тому в Новомосковському районі пенсіонерку знайшли мертвою.

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Новости Днепра про У водоймищі під Кривим Рогом знайшли мертвим зниклого 52-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про У водоймищі під Кривим Рогом знайшли мертвим зниклого 52-річного чоловікаРусский

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