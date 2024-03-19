У водоймищі під Кривим Рогом знайшли мертвим зниклого 52-річного чоловіка

Увечері 18 березня у водоймищі поблизу селища Мар’є-Дмитрівка Криворізького району виявили тіло чоловіка.
За попередньою інформацією, загиблий – це 52-річний чоловік з Кривого Рогу, який зник безвісти 17 березня. Його розшукували рідні.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо, тілесних ушкоджень на трупі не було. Усі обставини події з’ясовують правоохоронці, а тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зниклу чотири дні тому в Новомосковському районі пенсіонерку знайшли мертвою.
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