У водоймах знову виявили холероподібний вібріон: де у Дніпрі небезпечно купатися

У Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) Міністерства охорони здоров’я України оприлюднили результати моніторингу за станом інфекційної захворюваності, радіаційним фоном та якістю питної води, що подається населенню..
Захворюваність на грип та ГРВІ знаходиться на міжсезонному рівні.
За минулий тиждень в області було зареєстровано випадки:
За минулий тиждень на холеру обстежили 210 осіб з ГКІ, в усіх результат був негативний.
На збудники холери дослідили 44 проби об’єктів довкілля, у тому числі 19 проб води з відкритих водоймищ та 25 проб стічної води.
У трьох пробах прісної води виявлений холероподібний вібріон, який також виявили у період з 12 липня по 18 липня. Нагадаємо, цей вібріон не викликає захворювання на холеру, однак провокує захворювання на ГКІ.
Небезпечно купатись у:
Окрім цього на території водних об’єктів на пляжах проведено 47 досліджень, з них 6 нестандартних мікробіологічних показників:
Щодо питної води – збудники інфекційних захворювань не виявлено. За результатами фізико-хімічних досліджень 98 проб з відхиленням від нормативів.
Зауважимо, у зв’язку із воєнним станом місця масового відпочинку і пляжі офіційно не відкриті.
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