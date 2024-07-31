У водоймах знову виявили холероподібний вібріон: де у Дніпрі небезпечно купатися

У Дніпрі та області провели черговий лабораторний контроль якості води.

У Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) Міністерства охорони здоров’я України оприлюднили результати моніторингу за станом інфекційної захворюваності, радіаційним фоном та якістю питної води, що подається населенню..

Захворюваність

Захворюваність на грип та ГРВІ знаходиться на міжсезонному рівні.

За минулий тиждень в області було зареєстровано випадки:

ГРВІ – 3863 (на 15% більше показника минулого тижня).

COVID-19 – 284. Летальні випадки не зареєстровано.

ГКІ – 201 – не перевищує середньобагаторічний показник.

Кашлюк – 5 поодиноких підозр (у Дніпрі та Кривому Розі, а також в Апостолівській територіальній громаді).

Гострий вірусний гепатит – 4 підозри, з них 2 випадки підтвердженого вірусного гепатиту А.

Сказ тварин – до лікарень звернулося 5 постраждалих, з них – 3 дитини.

Лабораторні дослідження води

За минулий тиждень на холеру обстежили 210 осіб з ГКІ, в усіх результат був негативний.

На збудники холери дослідили 44 проби об’єктів довкілля, у тому числі 19 проб води з відкритих водоймищ та 25 проб стічної води.

У трьох пробах прісної води виявлений холероподібний вібріон, який також виявили у період з 12 липня по 18 липня. Нагадаємо, цей вібріон не викликає захворювання на холеру, однак провокує захворювання на ГКІ.

Небезпечно купатись у:

р.Кільчень в зоні відпочинку в межах м.Підгороднє;

р.Дніпро в межах КЗК «Парк культури та відпочинку «Придніпровський»;

р.Томаківка в межах зони відпочинку на березі Миколаївського водосховища м.Марганець.

Окрім цього на території водних об’єктів на пляжах проведено 47 досліджень, з них 6 нестандартних мікробіологічних показників:

в 2-х дослідженнях в р.Дніпро в межах м. Дніпро;

в р. Дніпро м. Кам’янське;

в Кам’янському водосховищі на р.Дніпро в межах м.Верхньодніпровськ;

в 2-х дослідженнях в р. Самара в межах м. Новомосковськ.

Щодо питної води – збудники інфекційних захворювань не виявлено. За результатами фізико-хімічних досліджень 98 проб з відхиленням від нормативів.

Зауважимо, у зв’язку із воєнним станом місця масового відпочинку і пляжі офіційно не відкриті.

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