У воді на нього «чекав дід Степан»: у Дніпрі чоловік хотів стрибнути з мосту

Повідомлення про те, що невідомий чоловік збирається стрибнути з Центрального мосту надійшло поліціянтам вдень, пише Репортер. Прибувши на місце події, правоохоронці побачили містянина, який стояв біля перил.
Поліціянти почали вести перемовини, щоб переконати чоловіка не вчиняти самогубство. Правоохоронцям містянин розповів, що на нього і одного із інспекторів у воді чекає «Дід Степан». Згодом, на місце інциденту приїхали медики. Після вмовлянь лікаря швидкої допомоги, дніпрянин погодився не накладати на себе руки.
Чоловіка забрали до лікарні. Відомо, що йому 34 роки і він наркозалежний.
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