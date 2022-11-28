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У вівторок у Дніпрі електротранспорт не працюватиме

Сьогодні 22:14
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Новости Днепра про У вівторок у Дніпрі електротранспорт не працюватиме

Завтра, 29 листопада, у Дніпрі не працюватиме електротранспорт.

Про це повідомляє департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Це пов’язано з проблемами енергопостачання.

Про зміни буде повідомлено додатково.

Коли енергетики мають вибір: робота 5-7 маршрутів електротранспорту або декілька районів міста зі світлом, вони обирають райони зі світлом. Тому у більшості із нас є питання до роботи електротранспорту, але є електрика. Я, особисто, теж вважаю це правильним вибором. Тому поки так, – зазначив Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через відключення світла у Дніпрі призупинили роботу більшість трамваїв та тролейбусів: подробиці.

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