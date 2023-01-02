У вінницькій церкві невідомий напав з ножем на священика УПЦ МП

2 січня невідомий скоїв замах на вінницького священника. Про повідомляє на своєму сайті Вінницька єпархія УПЦ МП.
Повідомляється, що зловмисник ударив священника ножем в горло. Поліція вже затримала нападника, зупинивши його вистрілом в ногу.
Інцидент трапився у церкві, що належить до Московського патріархату. Близько 9 години ранку, як повідомляють церковники, невідомий напав на клірика єпархії, протоієрея Антонія Ковтонюка.
Відомо, що нападник зайшов до церкви та почав все громити, а коли настоятель зробив незнайомцю зауваження – той його вдарив ножем.
Священник вижив, наразі його оперують в одній із вінницьких лікарень.
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